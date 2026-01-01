Lucía Rodríguez

El "Pueblo ejemplar" de Asturias que entró antes de tiempo en el Año Nuevo: "Ha sido especial, para que pueda disfrutar todo el mundo"

Los niños de Valdesoto (Siero) ya están en 2026. La mañana de este día de fin de año los más pequeños del "Pueblo ejemplar" de Asturias pudieron disfrutar de las campanadas infantiles, que se enmarcaron dentro de la programación de "Navidades ejemplares", organizadas por los propios vecinos de la localidad. Alrededor de 80 personas, entre niños y mayores, se congregaron en la plaza de la iglesia de San Félix para disfrutar todos juntos de una jornada en la que los juegos, la música y las risas fueron los protagonistas. Más información