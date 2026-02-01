A.D.

Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo

Los Pitufos crecen en Siero, donde se consolidan como iconos modernos de un concejo que hasta piensa en exportarlos como parte de su estrategia de promoción turística. Tras el Gruñón de la ya conocida como "pituforotonda" de Lugones y la Pitufina karateka de la Pola, hace unos días se inauguraba en El Berrón la tercera figura gigante de estos personajes de dibujos animados, con la particularidad de que se trata de la primera que ha sido personalizada y diseñado exprofeso. Se trata de una Pitufina ataviada de jefa de estación con la que se pretende reivindicar con simpatía el pasado ferroviario de la localidad. Además, también es la primera pieza de este tipo que se instala por petición vecinal. En concreto, de las chicas que están al frente de la Sociedad de Festejos de El Berrón. Más información