J.A. / Juan Plaza

Ángel García, alcalde de Siero: "Mi compromiso ha sido y será con Siero y el PSOE"

Agradecido al gobierno regional, en especial a "nuestro Presidente", Adrián Barbón, y comprometido con las siglas del PSOE para las próximas elecciones, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García “Cepi”, ha dado por cerrada la crisis de los últimos días a cuenta de las insinuaciones sobre el lanzamiento de una candidatura regional ante el “maltrato” del Principado a Siero. García ha comparecido poco después de que el Consejo de Gobierno del Principado haya dado luz verde a la declaración del futuro espacio comercial de Costco en Siero como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA. Más información