Paula Tamargo

Así se ve la estructura terminada del futuro centro de escalada de Lugones

El gran centro de escalada que se está levantando en Lugones, en la zona de Les Bellotines, estará listo para su inauguración en agosto si todo marcha según las estimaciones iniciales y no hay contratiempos. La firma que lo impulsa, Sputnik, que cuenta con varios de estos equipamientos en distintos puntos de España, ya ha finalizado la primera fase de las obras, la de la estructura, y ha comenzado con la segunda, la de los panelados que conformarán las paredes exteriores.

En solo unos meses se prevé esté en funcionamiento y que con ello que acoja algún gran evento de esta disciplina. El objetivo de esta nueva propuesta deportiva es, tal y como destacó en su momento el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", contar con un espacio de ocio saludable para gente joven y familias, que atraerá actividad económica al municipio y promocionará la localidad como una referencia de este deporte en el norte de España.