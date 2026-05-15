Vídeo: P. T. /Foto: Mario Canteli

"La Administración se ha convertido en una carrera de obstáculos"

Ángel García González, «Cepi», es alcalde socialista de Siero desde 2015. A un año de las próximas elecciones municipales, desvela en esta entrevista que su intención es poder repetir como candidato a la Alcaldía por el PSOE, aunque admite que ha pensado en dejar la política. Se siente respaldado por su partido, del que, asegura, no tiene queja, pese a algunos encontronazos con el Gobierno regional a causa de proyectos que afectan al concejo, como el de la instalación en Bobes del gigante de los híper Costco.