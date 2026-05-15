Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin
"La Administración se ha convertido en una carrera de obstáculos"

"La Administración se ha convertido en una carrera de obstáculos"

Vídeo: P. T. /Foto: Mario Canteli

"La Administración se ha convertido en una carrera de obstáculos"

Vídeo: P. T. /Foto: Mario Canteli

RRSS WhatsAppCopiar URL

Ángel García González, «Cepi», es alcalde socialista de Siero desde 2015. A un año de las próximas elecciones municipales, desvela en esta entrevista que su intención es poder repetir como candidato a la Alcaldía por el PSOE, aunque admite que ha pensado en dejar la política. Se siente respaldado por su partido, del que, asegura, no tiene queja, pese a algunos encontronazos con el Gobierno regional a causa de proyectos que afectan al concejo, como el de la instalación en Bobes del gigante de los híper Costco.

Tracking Pixel Contents