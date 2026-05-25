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Derribo de una nave abandonada en el acceso norte de Lugones para la construcción de un nuevo supermercado

El futuro supermercado de Mercadona proyectado en el acceso norte de Lugones ha entrado ya en fase de ejecución. Los trabajos comenzaron con el derribo de la antigua nave existente en la parcela donde se levantará el nuevo equipamiento comercial, una actuación que visitó este lunes el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”.

El proyecto, que ya dispone de licencia municipal de obras, supondrá una inversión superior a los diez millones de euros. Mercadona ha abonado además al Ayuntamiento más de 250.000 euros en concepto de tasas por licencia urbanística e impuesto de construcciones. Más información