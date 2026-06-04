Lucía Rodríguez

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Manuel Paredes abre las fiestas del Corpus de La Fresneda

El vicepresidente del Real Oviedo, Manuel Paredes, fue el encargado de dar el pregón que da el pistoletazo de salida a las fiestas del Corpus de La Fresneda, en Siero. El ovetense, residente en la urbanización desde hace varios años, obsequió a los miembros de la Asociación de Vecinos con una bufanda y una camiseta conmemorativa del centenario del equipo, que coincide, además, con el 40 aniversario de la urbanización. Las celebraciones se prolongarán hasta este domingo, día en el que finalizarán con el reparto del bollo y la comida popular.