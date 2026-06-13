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Lieres celebra su San Antonio más solidario

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Lucía Rodríguez

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Lieres celebra su San Antonio más solidario

Lucía Rodríguez

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La parroquia de Lieres, en Siero, celebró este sábado el día grande de sus fiestas de San Antonio, en el entorno de la Iglesia Parroquial de Santa María. La jornada arrancó con la celebración de la Eucaristía, oficiada por el párroco Roberto Mata, la procesión, y la subasta del tradicional ramu. Este año, la recaudación total irá destinada al "Proyecto San Antonio 2026: Refuerzo pedagógico integral para la niñez y familias en el barrio de San Judas en Managua (Nicaragua)". Una iniciativa que, a través de Manos Unidas, está destinada a mejorar las condiciones educativas y el bienestar de familias en situación de vulnerabilidad. Más información

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