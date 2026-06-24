Luján Palacios

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Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias

Una noche de San Juan y una plantación del álamo por parte de los solteros en Les Campes de récord. Pola de Siero cumplió con una de las tradiciones más queridas por los vecinos con varias marcas batidas: de público, con cientos de personas en la calle disfrutando de las agradables temperaturas, y de maña y velocidad: fue uno de los álamos más rápidos de los últimos años. Los solteros cumplieron en apenas un cuarto de hora entre los vítores del público, y tras las dificultades del año pasado con caída del árbol incluida cuando trataban de izarlo. Más información