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El nuevo aparcamiento del complejo deportivo de Lieres tendrá 43 plazas y estará listo en agosto (o incluso antes)

El nuevo aparcamiento del complejo deportivo de Lieres tendrá 43 plazas y estará listo en agosto (o incluso antes)

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El nuevo aparcamiento del complejo deportivo de Lieres tendrá 43 plazas y estará listo en agosto (o incluso antes)

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El complejo deportivo de Lieres, en Siero, contará con 43 nuevas plazas de aparcamiento en el perímetro de los campos de fútbol y la entrada de las instalaciones. La actuación cuenta con un presupuesto de 47.553 euros y un plazo de ejecución de dos meses, que "intentaremos agilizar lo máximo posible", afirmó el alcalde, Ángel García, "Cepi", durante una visita a los trabajos, que se han iniciado esta misma semana. En principio, el parking estará listo para entrar en servicio en agosto. Más información

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