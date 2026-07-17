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Así será el nuevo centro de escalada de Lugones

El gran centro de escalada de Lugones, en la zona de Les Bellotines, estará en funcionamiento en septiembre, a lo largo de la primera quincena de ese mes. Su apertura creará 30 puestos de trabajo y el plazo de selección de personal abre ya a través de la página web de la firma que lo impulsa, donde puede verse la información relativa a los distintos perfiles que se buscan y hay información sobre cómo optar a ellos. En principio, los seleccionados, que tras enviar un currículum también pasarán una fase de entrevista personal, comenzarían a trabajar ya en agosto, para poder formarse previamente con la empresa. Más información