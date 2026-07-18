Paula Tamargo

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Más de 50.000 vehículos al día verán la "rotonda del mapamundi", ya finalizada

Por el nudo de comunicaciones que se articula en torno a la glorieta entre Lugones y La Fresneda pasan más de 50.000 vehículos al día, según destacó este sábado el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi". Desde ahora, en este punto hay una composición artística que además quiere ser didáctica, despertar la curiosidad de pequeños y mayores sobre la geografía del planeta y promocionar un mensaje relacionado con la necesidad de cuidar el medioambiente. Es la llamada "rotonda del mapamundi", que acaba de finalizarse y con ese motivo hubo una visita institucional que contó con la presencia del regidor, concejales y de responsables técnicos que han diseñado o ejecutado el proyecto.

La rotonda recrea en su interior un mapamundi que por la noche está iluminado. En los pilares del puente que hay sobre ella y en otras zonas de apoyo de la infraestructura se han pintado además varios grafitis, que representan los planetas y cuentan con algún guiño más al espacio exterior, como la figura del personaje de cine "E.T.".

"Este punto es el primero que se encuentra mucha gente que visita Siero, es uno de los accesos principales, y queríamos darle un aspecto que pusiese en valor nuestro concejo, lo que somos y lo que queremos ser. Sobre todo en esta parte del concejo que tanto está creciendo en población, en actividad económica, como se puede ver en el entorno", señaló el Alcalde.