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El Carmín de los campeones: así suben los romeros hacia La Sobatiella

Al ritmo de las charangas y con una alegría incontenible. Así fue como dio comienzo el día grande de las fiestas polesas: el Carmín arrancó con fuerza con la subida desde Les Campes hacia La Sobatiella, con una comitiva multitudinaria y en la que, como no podía ser de otra manera no faltaron referencias a la victoria, anoche, de la Selección española, flamante campeona del mundo.

Al grito de "Campeones oé, oé, oé", la Charanga New Paentamala fue liderando la marcha, seguidos de la Charanga Picante, de la Élite y de la Fanfarría Pepe El Chelo y sus marchosos. Todas ellas abrieron paso al plato fuerte del desfile, el Grupo "Los Cascaos" de Pola de Siero, que fueron los que más "gaita" dieron gracias a su marea de camisetas blancas y pañuelos azules. Más información