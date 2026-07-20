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Así fue la entrada al prau del Carmín: cientos de romeros toman La Sobatiella

Romeros por cientos llegan a La Sobatiella para iniciar la gran fiesta del Carmín en el prau. De nuevo este año está prohibido introducir bebidas de alta graduación, pero sí se puede acceder con bebida como sidra, lo que más se ve entre los grupos de amigos y pandillas que entran ya en el recinto en el que la celebración se va a prolongar hasta aproximadamente la medianoche, cuando se apagarán las luces para que la cita prosiga en el centro de la Pola.