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Miles de personas en El Carmín de la Pola: así se disfruta ya la fiesta en el prau

Miles de personas disfrutan esta tarde de la tradicional reunión en La Sobatiella para festejar El Carmín. No son solo los polesos, familias y grupos de amigos que ya desde por la mañana tienen acotado su espacio y colocadas mesas, sillas, neveras, abundante comida y bebida. También son la multitud que procede de distintos puntos de la región y acude en masa a esta cita tan especial.