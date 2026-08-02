Paula Tamargo

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La Salud de Lieres, un año más multitudinaria

A la Virgen de la Salud de Lieres va todo el pueblo, no falta casi nadie salvo causa de fuerza mayor. La devoción por esta imagen con fama de milagrosa es mucha dentro de la localidad sierense, pero también fuera de sus fronteras. Así lo explican Teresa Álvarez y Loli Cueto, dos vecinas que conocen bien la fiesta y la tradición de las familias de acudir a la misa dominical y a la posterior procesión. La costumbre y la fe, indican, pasa de padres a hijos en la zona.

"Viene la gente desde todos los puntos de la parroquia. El pueblo dona los ramos que lleva la Virgen. Y después de benditos, los fieles cogen las flores que van con la imagen y las llevan para casa, para tener salud durante un año", explican ambas sobre la costumbre de esta cita religiosa.