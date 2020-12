Así se retomaron los ensayos de "Madama Butterfly": la actividad vuelve a las tablas del Campoamor

Hace casi dos meses comenzaron en Oviedo los ensayos de la ópera "Madama Butterfly", que tenía previsto ponerse sobre las tablas del Campoamor el pasado mes de noviembre. Muchas horas de trabajo truncadas por el cierre de los teatros en Asturias. "Yo me fui de aquí llorando, no por mí sino por los compañeros, los artistas, los técnicos... muchos llevaban varios meses sin un contrato", lamenta Ainhoa Arteta. La soprano forma parte del elenco de una ópera que finalmente se estrenará esta semana. "He perdido a gente allegada estos meses y entiendo que a muchos no les importe que vuelvan a abrir los teatros pero frenar la cultura tiene efectos colaterales para muchas personas". Las seis funciones de la ópera de Giacomo Puccini se desarrollarán entre el 6 y el 18 de diciembre alternándose con las cinco de "Fidelio" que se estrenará el día 7 y completará su recorrido en el Campoamor el 19.