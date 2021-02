La discusión se produjo en una calle de Moaña (Pontevedra). Un hombre que circulaba sin mascarilla fue interceptado por la Policía Local que requirió su identificación. "No estoy obligado a identificarme, conozco mis derechos", contestó el hombre, "estoy en el exterior a más de un metro y medio de otras personas y no estoy obligado a llevar mascarilla", continuó diciendo. La discusión, grabada con el móvil del hombre fue subiendo de tono a medida que los agentes le insistían para que enseñara el justificante médico que le permitía circular sin mascarilla. "Eso sólo se lo enseñaré a un juez".