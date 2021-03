Desde dentro de una ambulancia fotografía a su compañero transportando en silla a una enferma COVID. El vehículo no puede pasar y a ambos lados hay terrazas repletas de gente con clientes totalmente ajenos. Disfrutan de un sábado soleado, el primero desde que ha reabierto la hostelería. Hoy encontramos vacía esta céntrica calle peatonal coruñesa pero la imagen sigue sorprendiendo. Lo denuncia en Facebook la Asociación de Transportistas Sanitarios. "Así no" dicen, recibiendo el apoyo de una red indignada. Hosteleros y Ayuntamiento aseguran que la ambulancia puede pasar si se cumplen las normas. Una vecina aporta un vídeo y dice que a su marido la ambulancia no le ha podido ir a buscar al portal nunca.