Las feministas asturianas no aprueban "que vengan unos paisanos a decirnos lo que podemos o lo que no podemos hacer, lo que nos está permitido a las mujeres". Lo ha dicho Mónica Fano, portavoz de Asturias Feminista 8M en respuesta a las declaraciones del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que ha subrayado que "no es momento de manifestaciones". "Nos da lástima que nadie se hay apuesto en contacto con nosotras para preguntarnos qué tenemos previsto hacer el 8M", subrayó Fano

Las mujeres han comunicado a la Delegación del Gobierno en Asturias y a la Consejería de Salud del Principado la intención de celebrar concentraciones en 13 ciudades asturianas. En Oviedo será en la calle Uría y en Gijón en la Plaza el Humedal. "Serán concentraciones que cumplirán con todas las medidas sanitarias y serán las autoridades las que nos digan el aforo en cada lugar", apuntó Nora Álvarez Navarro, compañera de Fano.