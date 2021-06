Con un pie ya en Marte, la NASA ya tiene nuevo objetivo: Venus. Apunten esta fecha: 2028. Es el año elegido para volver a explorar sus rincones, algo que no hacían desde hace más de 30 años. Será en dos misiones, DaVinci y Veritas. Nuestro vecino más cercano es también un gran desconocido. A primera vista tenemos mucho en común. Por algo lo llaman el gemelo de la Tierra. Somos parecidos por fuera, sí, pero si nos adentramos, nos sumergimos en una densísima atmosfera. Allí el oxígeno no existe. Prácticamente todo el dióxido de carbono y una espesa capa de nubes provoca lluvias ácidas constantemente. Las condiciones insoportables para el ser humano. Por no hablar de la temperatura, 480 grados centígrados. Sería como experimentar el verano más caluroso, multiplicado por diez. Tampoco las horas pasan por igual. Un día en Venus equivale a unos 8 meses en la Tierra. Un planeta misterioso que la NASA se ha propuesto descifrar.