El diseño no está reñido con la funcionalidad. Hay objetos de nuestro hogar y elementos a los que no le damos una importancia decorativa, sino simplemente se busca que cumpla con su cometido a la perfección y ya está.Ahora bien, como la frase con la que comienza este artículo, el diseño no está reñido con la funcionalidad y está triunfando un tendedero para interiores con una forma muy práctica, que ahorra espacio y que, como indica el propio producto, "parece traído del futuro".

Pulpo Igual que existe un accesorio de Ikea bien barato y con forma de pulpo para colgar calcetines y ahorrar espacio, ya que gracias a su gancho se puede colocar en cualquier lado, también hay un tendedor que usa ese mismo diseño como base. Es de la marca Foppapedretti y tiene 18 brazos extensibles e independientes, por lo que es "práctico y funcional". "Con estructura de PVC blanco y brazos y patas en madera barnizada de haya, el diseño de este estable tendedero resulta elegante y sorprendente. Cuando se abre resulta muy espacioso, mientras que, al plegarlo, podrás almacenarlo en cualquier rincón", explica la marca.