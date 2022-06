Volver a las aulas después de los 50

Dolores Causi tenía claro que quería volver a las aulas. "Había muchas materias que me interesaban pero que no había podido estudiar", explica. La oportunidad le llegó con la jubilación. "Trabajaba como auxiliar de enfermería en la Mixta de Gijón y no tenía mucho tiempo", añade. Hoy se sienta junto a una veintena de compañeros para recoger su diploma de 5º curso en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. "Fue una experiencia única y las personas que te dan clase son una pasada, es muy recomendable", asevera.

"Una vez que te jubilas tienes que cubrir y aquí puedes cursar hasta sesenta materias. Hay gente que lleva quince años matriculándose sucesivamente porque las asignaturas van cambiando", argumenta Marta Rodríguez. A ella le queda un año para graduarse en PUMUO pero ha venido para apoyar a sus compañeros. "Aquí aprendes cosas, socializas, viajas, es un programa completísimo en todos los sentidos", añade. El Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo tiene sedes en la capital del Principado, Gijón, Avilés y Mieres. La pandemia supuso una bajada en las matriculaciones aunque sus organizadores auguran un repunte. "Sois un ejemplo", destacó la consejera de Bienestar Social Melania Álvarez durante la entrega de diplomas. la mayor parte del alumnado de PUMUO es femenino y de hecho catorce de los veinte nuevos diplomados son mujeres. "Algunas de vosotras pertenecéis a una generación en la que los elegidos para estudiar eran los hombres de la familia, con vuestra presencia aquí se demuestra que se ha derrochado mucho talento", explicó la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cueto. García Cueto agradeció el apoyo de los ayuntamientos y de Caja Rural para financiar los proyectos. El objetivo ahora es seguir creciendo y acercar esta oferta de formación a todo el territorio asturiano.