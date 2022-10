Adrián Arias se ha estrenado en el control de accesos a la antigua Fábrica de Armas de Oviedo. Es uno de los cinco jóvenes con Síndrome de Down que este año refuerzan la plantilla de la Fundación Princesa durante la semana de los Premios. "Llevamos varios años trabajando con La Caixa y el programa Incorpora para que personas con riesgos de exclusión puedan trabajar con nosotros en estos días y este año además hemos firmado un convenio con Down Asturias para que cinco personas colaboren con nosotros en la organización de las actividades". Adrián vive en Grado , tiene 20 años y este es su primer trabajo. "Estoy muy ilusionado", confiesa. Es la cara visible que ha recibido durante esta tarde a los visitantes que acuden al espacio de La Vega. "Me encargo del control de las entradas", explica. Su sueño es conocer a la Familia Real y este año está más cerca que nunca. "Me gustaría conocer a Felipe y a Sofía", confiesa.