El empresario Julián Porras-Figueroa ha dedicado el último año y medio de su vida a plasmar en las páginas de un libro cómo es perder la visión. El marido de Olivia de Borbón fue diagnosticado hace diez años con la enfermedad de Stargardt, una dolencia degenerativa e incurable que provoca una pérdida de visión progresiva. “Es una putadita de la vida, hablando claramente pero hay que seguir hacia adelante y vivir el día a día", explica. "Me diagnosticaron en la clínica Fernández-Vega, creo que fue uno de los peores viajes que hice a Asturias, al principio no me explicaba por qué era incapaz de ver las caras con nitidez y por qué las imágenes que me rodeaban empezaban a desenfocarse". El aristócrata y su esposa han presentado "Viviendo y cazando desde otro prisma" en el Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA. Los beneficios de la venta irán destinados a la fundación Fernández-Vega. "La pretensión del libro es ayudar a las personas que sufren esta enfermedad para que aprendan también a entenderla, faltan fondos para investigar las enfermedades raras pero es importante dotar de los recursos necesarios a todos los proyectos. Detrás de cada historia hay una vida y una familia, no podemos pensar solo en cifras", añade Olivia de Borbón.