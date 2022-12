María Filgueira: "Las personas con trastornos alimenticios no queremos compasión, queremos comprensión"

"Cuando tenía 16 años y todo explotó" es un relato de superación personal pero no es un libro de autoayuda, como aclaró su autora. "No es un cuento ni una novela, pero es muy especial porque cuenta una parte muy importante de mi vida, y los últimos años que han sido una montaña rusa de emociones. Espero que pueda servir a alguien a sentirse comprendido. Lo escribí de manera terapéutica", añadió. "Espero que este libro ayude a derribar los tabúes de la salud mental que tanto daño están haciendo", recalcó. La psiquiatra Alicia Díaz de la Peña alabó la fuerza de María Filgueira para luchar y recuperarse. "Existe la felicidad, aunque a veces parezca estar escondida y ella lo sabe", indicó la psiquiatra. "Este libro duele, recoges momentos en los que ha sufrido mucho, pero no se escribió para regodearse en el sufrimiento, sino para mirar atrás, coger fuerza y seguir avanzando", añadió.