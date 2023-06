"No es agradable ver la ropa de la gente ahí colgada". "A mí me parece algo super natural". "Hay que tener empatía con las personas, que bastante lo sufren ya". Estamos muy acostumbrados a ver ropa tendida, banderas y todo tipo de decoración en los balcones de barrios españoles. Pero en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia no se permite esta práctica. Por seguridad y para no romper con la estética de los barrios antiguos. Otros, sin embargo, consideran tender la ropa como un reflejo de la vida cotidiana. Hay directores de cine que optan por filmar estas costumbres para sus películas, como Almodóvar en 'Dolor y Gloria'. Algunos turistas no comprenden esta práctica: "No entiendo por qué vemos ropa tendida en las ventanas, no es una buena vista". Ciudadanos locales en cambio creen que "el turista se tiene que adaptar al lugar que visita, ser solidario con la gente que vive". Con el debate, la decisión de permitir o no tender en la exterior queda a merced de las comunidades, que decidirán qué es lo más adecuado para los vecinos de sus ciudades.