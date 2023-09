Primer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este lunes ha inaugurado el curso escolar 2023/2024 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria do Camiño Inglés en la localidad coruñesa de Sigüeiro-Oroso. La jornada sin embargo no ha empezado de la mejor manera, ya que un inesperado contratiempo ha alterado los planes de su Majestad y ha ensombrecido su 'vuelta al cole'. El avión de Doña Letizia tenía prevista su llegada a Santiago de Compostela, pero la densa niebla ha obligado a los pilotos a desviar la ruta y aterrizar en el aeropuerto de A Coruña, provocando así que llegase 'tarde' al acto al tener que hacer un trayecto de 40 minutos en coche que no estaba contemplado en la hoja de ruta de la Reina.