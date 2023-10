La princesa Leonor es la protagonista del día, de eso no cabe duda. Aunque lo que no esperábamos es la reacción nerviosa que ha tenido la joven al encontrarse por sorpresa con cierto compañero o amigo muy especial. Unas imágenes que ya se han vuelto virales porque la princesa no ha podido contenerse y al igual que sus padres, ha terminado delatándose con su graciosa reacción y sus sonrisas. Ha sido durante el besamanos cuando la princesa se ha llevado una auténtica sorpresa, y es que varios de sus compañeros cadetes han aparecido por sorpresa en el Palacio Real. Y es que nadie podía disimular, ni siquiera los reyes, que terminaban delatándola y la miraban de manera disimulada sin poder contener las sonrisas. Dale al play para ver la secuencia completa.