En una de sus publicaciones en redes sociales, India ha sorprendido a la vez que preocupado con su impactante confesión. “Creo que no puedo más eh. Que necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más. Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada”, revelaba en un conjunto de fotografías en las que incluso se le podía ver con lágrimas en los ojos debido a este complicado momento que atraviesa.

De hecho, hace referencia al poco tiempo que tiene de disfrutar de lo que está viviendo. “Mira, ni si quiera tengo una foto guay en mi primera vez en Paris, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer si quiera, ni asimilar dónde estoy… y encima con tos y mocos para todos lados”, añadía sobre su visita a la capital francesa en la que no había estado y de la que no ha podido disfrutar.