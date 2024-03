“Este tren es de todas” y “Este tren no se para”. Fueron las dos consignas que más se escucharon este viernes durante la celebración en Pola de Laviana del acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El 8M rendía tributo este año al “Tren de la libertad”, un movimiento que nació en una reunión en Laviana entre la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos y la Tertulia Les Comadres de Gijón. En aquella comida navideña se decidió viajar en tren a Madrid para decirle al entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no le iban a dejar cambiar la ley del aborto. El movimiento fue de tal calado que la reforma de la ley se paralizó y Gallardón tuvo que dimitir. Eso fue hace diez años pero ahí sigue la emoción que desbordó la Casa de Cultura de Laviana. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, recordó aquellos días. “Mi abuela nunca me había hablado de sexualidad pero me dijo que no podíamos permitir que Gallardón nos quitase el derecho al aborto”, relató Llamedo. “El 1 de febrero de 2014 mi abuela estaba en el hospital pero al día siguiente enseñaba orgullosa a las enfermeras los recortes de los periódicos diciendo que allí estaba su nieta”. Allí estaba la nieta de La Nena, “en una manifestación que supuso el inicio de la cuarta ola del feminismo en España”. Una manifestación que para Maricusa Argüelles, una de las promotoras de ese “Tren de la libertad”, fue “una revolución”. Maricusa fue quien tras recoger el reconocimiento de manos de Adrián Barbón, Presidente del Principado, y Julio García, Alcalde de Laviana, proclamó entre aplausos que “Este tren es de todas”. Las mujeres que organizaron aquel histórico viaje a Madrid compartieron reconocimiento con las jugadoras del Telecable Hockey que recientemente se han proclamado campeonas de la Copa Intercontinental. “Es un orgullo”, reconoció Maricusa Argüelles, que recordó a otras deportistas, las de la selección española de fútbol “que hicieron dimitir al presidente de la Federación igual que tuvo que dimitir Gallardón”.