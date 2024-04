Juana Rivas no se rinde. Continúa luchando por la custodia del menor de sus dos hijos. El Tribunal Supremo italiano ha acogido su recurso para anular la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari, que separó a los dos hermanos y acepta repetir el juicio. El mayor vive con ella en Granada desde junio de 2022 mientras que el pequeño reside con su padre, Francesco Acuri, en Italia, donde el hombre tiene un procedimiento penal abierto por maltrato habitual, físico y psicológico hacia los niños. El caso ha dado un giro radical desde que Juana fue condenada en España en primera instancia a cinco años de cárcel y seis de pérdida de la patria potestad por sustracción de menores. Ahora el tribunal determina que no se ha tenido en cuenta el interés superior de los menores, se ha violado un principio básico, como la no separacion de hermanos y en este caso no se han establecido las normas internacionales básicas, sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de delitos.