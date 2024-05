Hace un mes y medio, Kate Middleton anunció que parece cáncer, aunque no especificó qué tipo. En el comunicado oficial, explicaba que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva para vencer la enfermedad. Previamente a este anuncio, no dejó de acaparar titulares como consecuencia al secretismo que rodeaba su figura desde hacía meses. Una de las imágenes que más polémica generaron fueron unas tomadas junto al Príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, comprando en una tienda agrícola en Adelaide Cottage. En ese momento el periódico The Sun comununicó que le veía "feliz y sana", pero desde Fiesta han revelado que podría ser que esa mujer no se tratara de Kate Middleton, sino de una doble cuyo trabajo es suplantar la identidad de la princesa en algunos actos públicos.