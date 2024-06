Any y Lucas son uno de los dúos musicales del panorama español más queridos por us público. Desde que a principios de los 2000 empezaran su carrera musical, los malagueños no han dejado de cosechar éxitos y ganarse el cariño del público.

Precisamente, su público ha sido el sorprendido en uno de los últimos conciertos de los cantantes, cuando en mitad de actuación, ambos empezaron a gritar "Para, para" para a continuación lanzar un mensaje que pillaba a todos sus fans por sorpresa.