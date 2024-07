Segunda noche consecutiva de Luis Miguel en un estadio Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera que, al igual que 24 horas antes, ha vibrado este domingo al ritmo de las canciones más populares del 'Rey Sol'. 'Será que no me amas', 'Ahora te puedes marchar', 'Amor, amor, amor', 'La bikina' o 'Por debajo de la mesa', entre otras, han desatado la locura entre más de 45.000 personas que, completamente entregadas, no dejaron de corear, bailar y disfrutar con el espectáculo del cantante mexicano. Sin embargo algunos han lamentado lapoca cercanía del artista a su público. El Sol de México mantuvo distancias con el público y algunos no han podido evitar las comparaciones. "Se parece a Raphael". Lo que está claro es que la presencia de Paloma Cuevas como una fan mas entre el público ha generado también un intenso debate.