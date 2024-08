Aunque ahora ama su profesión, Irene Cid Rico (Oviedo, 1978) nunca quiso dedicarse al mundo de los ordenadores. La actual decana del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA), se introdujo en ese mundo por descarte. O por casualidad. Y si bien en aquellos momentos su «único objetivo era el de no aburrirme», ahora la primera mujer al frente de la institución asturiana sueña y lucha por transmitir su pasión al mayor número posible de chicas. «No tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Ni siquiera tenía demasiada idea de lo que era la Informática», confiesa. Lo que Cid sí sabía muy bien era que para seguir sus trayectoria académica quería evitar a toda costa «asignaturas que hubiera que estudiar de memoria». Por eso, cuando vio la opción de apuntarse a Ingeniería Informática no se lo pensó dos veces. «Me acordé de las clases de Informática del colegio, de cómo nos hacía pensar y del esfuerzo que me suponía sacar adelante los proyectos. Solo tenía la idea de lo que me había enseñado mi profesor pero pensé que me podría entretener», rememora. La apuesta fue arriesgada, pero acertó, y lo hizo de lleno. Etapa a etapa la ovetense se fue enamorando de la profesión. Tras completar sus estudios de Ingeniería Técnica en Oviedo e Ingeniera Superior en Gijón y cursar su último año en la École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble en Francia, dio sus primeros pasos en el mundo laboral en el país galo. Estuvo tres años antes de regresar a Asturias para participar, primero, en el desarrollo del sistema de información del 112, e introducirse, después, en el ámbito empresarial de la mano de consultoras como DXC y Capgemini. Y de ahí, a la docencia en la Universidad de Oviedo y a la presidencia del COIIPA, a donde llegó en octubre de 2022.