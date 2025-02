Si hay alguien que conoce perfectamente cómo funciona el negocio de la música es Manolo Díaz (Oviedo, 1941). Es intérprete, compositor y productor, aunque no a partes iguales. Empezó como guitarrista de Los Sonor, escribió canciones 'protesta' y acabó lanzando las carreras musicales de otros artistas. A él se debe la creación de Los Bravos, el éxito internacional de Julio Iglesias, el 'boom' de la música latina o que Leonard Cohen compusiese su icónica 'Take this waltz'. Y lo ha hecho como alto ejecutivo en compañías como Sony Music, Polygram o Universal. La sombra de Manolo Díaz acompaña también a artistas como Miguel Ríos, Juanes, Carlos Vive, Rafaela Carra, Umberto Tozzi, Roberto Carlos o Miguel Bosé. La lista es tan larga como los éxitos cosechados en su dilatada trayectoria profesional que en España puede ser bastante desconocida. En Estados Unidos, sin embargo, la pusieron en valor con el Grammy que recogió en el año 2022.