Dos turistas americanas, sin palabras con lo que les sirven en un bar de España: "No se han quedado con hambre..."

Sus monumentos, tradiciones, paisajes y gentes son algunos de los motivos principales que llevan a los turistas de todo el mundo a escoger Andalucía y, en concreto, Sevilla, como el destino a explorar en sus vacaciones. Pero, por encima de todo eso, destaca un aspecto que consigue conquistar a todos aquellos visitantes que se adentran en la provincia hispalense para conocer sus costumbres y belleza: su exquisita y variada gastronomía.

Este ha sido el caso de dos turistas americanas que han compartido su visita a la capital sevillana a través de sus redes sociales, donde han mostrado su experiencia en uno de los establecimientos más reconocidos y frecuentados del casco antiguo de la ciudad, La Bartola. Este local situado en la calle San José número 24 es conocido por sus "platos deliciosos en un entorno encantador", con el protagonismo principal de la comida mediterránea y española.

Así lo ha mostrado una de ellas a través de su perfil en TikTok, 'sofiaringvald' a través de un vídeo que ya ha superado las 25.000 reproducciones y que ha acumulado decenas de comentarios sobre la calidad envidiable de la cocina de toda la comunidad autónoma. "Vamos a pedir tres o cuatro tapas", cuenta la joven a sus seguidores desde el reconocido bar. Sin embargo, la situación cambia cuando prueban los platos y descubren su inigualable sabor, lo que finalmente les obliga a degustar finalmente siete platos.

Durante la cita, las turistas deciden probar algunos de los platos más característicos de la cocina española, como el jamón ibérico, el salmorejo, las croquetas, el pulpo, la carrillera de cerdo o sus postres. "Guau, está buenísimo", afirma tras probar cada uno de estos platos y sorprenderse con su característico sabor.

La cocina andaluza, "perfecta"

"Es perfecto", añadían a cada plato que probaban. Sin embargo, a pesar de su satisfacción por cada cocinado, uno se ha mostrado como su favorito, algo que se podía intuir no solo en sus palabras, sino en la propia expresión de sus rostros. "Este es definitivamente mi favorito. Un 12 sobre 10. La salsa de boniato está hecha a la perfección", señalan sobre el que han considerado el mejor plato de todo el restaurante, el pulpo.

Además, añaden asombradas: "Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy cada segundo como guau, guau, guau. Mucho sabor". Ante esta escena, decenas de andaluces han mostrado su satisfacción y orgullo por la cocina de su tierra y la calidad de sus platos.

"Es la mejor comida del mundo", indica un usuario. A lo que añade otro: "Si es que nuestra gastronomía es la mejor del planeta". "Estáis flipando aún, ¿no? Es España. No hay nada mejor en el planeta que cualquier rincón de España. Es pura locura de norte a sur y del oeste al este. Disfrutad", aconseja un ciudadano.

Junto a esto, se puede leer entre los comentarios: "Creo que no sería capaz de sobrevivir mucho tiempo fuera de España. No podría vivir sin nuestra gastronomía". "Vamos, que no se han quedado con hambre las guiris...", indica otro en tono de humor. A lo que aconseja un usuario: "Disfruten mucho de la comida y de nuestro país, es mágico de punta a punta"