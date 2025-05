“Me daba vueltas todo, no podía mantenerme en pie”. Así se encontraba la menor de catorce años víctima de la violación grupal de la Vall d’Albaida, durante la celebración de un cumpleaños, tras tomarse una copa que le preparó uno de los acusados. Poco después dos de ellos la llevaron a una zona todavía más apartada detrás de un muro, donde comenzaron a someterla a distintas prácticas sexuales al mismo tiempo y alternándose.

Estando en esa situación de total vulnerabilidad, y durante cerca de hora y media, la adolescente es consciente de que otras personas, a las que no pudo identificar en su día, también la forzaron sexualmente. “Se acercaban por detrás y me penetraban, yo no tenía ni fuerzas para gritar o marcharme”, ha reconocido en el juicio celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia contra cuatro jóvenes que se enfrentan a penas de hasta 24 años de prisión el principal encausado, y cinco años por corrupción de menores el único que no tuvo sexo con la menor pero que se lo propuso como condición para llevarla en su coche a casa de su abuela sabiendo ya todo lo que había sufrido.