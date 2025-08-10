El circo ambulante que acompaña el rodaje en Asturias de la nueva entrega de la saga de "Los juegos del hambre", la película "Amanecer en la cosecha", abandonó a mediados de esta semana Valle de Lago. La producción, a la que le quedan todavía varias semanas de trabajo en Asturias, finalizó sus primeras filmaciones en las proximidades del Lago de Somiedo y los vecinos vieron el pasado miércoles cómo una larga caravana de camiones emprendía el camino de vuelta.

Según fuentes conocedoras de los planes de rodaje, ahora se concentrarán en Teverga, en el hayedo de Montegrande, donde tienen previsto concentrar sesiones de rodeaje en horario nocturno, como también hicieron en Valle de Lago.

La salida del primer set de rodaje que saludada por parte de la productora de "Los juegos del hambre" con un vídeo oficial que celebra el paisaje de Somiedo y estos primeros días de filmaciones en Asturias. La breve pieza, difundida en las redes oficiales de "Los juegos del hambre" y de la productora Lionsgate (con una suma de más de dos millones de seguidores en todo el mundo) anuncia que ya está en producción al película y muestra la zona de la pradera donde se realizaron las tomas del inicio de los "juegos", pieza clave de esta ficción.

También se puede ver un arroyo que atraviesa la zona, primeros planes de flores y mariposas y una poderosa panorámica del Lago de Somiedo. En el pequeño clip también incluyen un plano de uno de los actores, Joseph Zada, asomado a unas de las caravanas del set de rodaje con una camiseta de osos en la que se puede leer el nombre de Somiedo.

No se van de Asturias

Aunque se ha terminado el rodaje en Valle de Lago, las grabaciones en Asturias seguirán en los próximos días y el equipo regresará a Somiedo para finalizar las filmaciones en el Lago de Saliencia, en la zona de la mina de hierro. Antes, además de los planos previstos en el hayedo de Montegrande en Teverga, muy cerca del Puerto de Ventana, "Los juegos del hambre" también pasarán por el pinar de Piedrafita de Babia.

Durante todas estas semanas, el grueso de la producción que está instalada en Pola de Somiedo, con una gran explanada como campamento base, permanecerá en esas posiciones, haciendo desplazamientos diarios a los nuevos sets de rodaje durante las próximas semanas.