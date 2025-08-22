El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más conocidas y recorridas por el norte de España. En 2024, casi medio millón de peregrinos recogieron su Compostela tras recorrer alguna de las rutas jacobeas, un 12% más que en 2023.

La Oficina del Peregrino ha registrado este mes de julio 61.197 personas y ya se han contabilizado 289.178 viajeros en lo que va de año, unos 14.000 más que en la misma fecha de 2024. De esta manera, Galicia podría superar el medio millón de peregrinos anuales por primera vez en la historia.

Sin embargo, el aumento de 'turigrinos' -término que designa a aquellos peregrinos con motivaciones plenamente turísticas- preocupa a los expertos y asociaciones del Camino, ya que este fenómeno en auge provoca a su vez una disminución de peregrinos que recorren el Camino tradicional, derivando en un cambio histórico.