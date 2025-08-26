Tres personas, dos adultos y un menor, al parecer integrantes de una familia, que han visitado recientemente el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, se adentraron en el recinto de los lobos, al colarse primero por una valla de madera -que es un elemento disuasorio ante posibles accesos al espacio- y subirse después, una vez dentro, a un risco para observar desde allí a los cánidos.

Los hechos, que suponen una infracción de las normas de la instalación turística, en la que conviven en semilibertad ejemplares de un centenar de especies animales de los cinco continentes, fueron grabados por otro visitante (el creador de contenido Xtrauss) y difundidos en redes sociales, este pasado domingo.

Cantur, empresa pública encargada de la gestión de Cabárceno, tuvo conocimiento de lo sucedido el lunes y va a entregar el vídeo, subido a 'Tik Tok', a la Guardia Civil para tratar de identificar a quienes se colaron en el recinto de los lobos e interponer la correspondiente denuncia, han confirmado a Europa Press fuentes de la sociedad, dependiente de la Consejería de Turismo.