La ley antitabaco prohibió fumar en restaurantes, aviones o lugares de trabajo y causó una revolución en los años 2005 y 2010, cuando que se aprobó la primera ley y la reforma posterior. Muchas personas no lo entendían y hoy nadie cuestiona que se impida fumar en sitios cerrados. Con este espíritu, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto que da una vuelta de tuerca a la ley, al ampliar los espacios libres de humo, tanto del procedente del tabaco como de los productos relacionados.