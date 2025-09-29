Para ver este vídeo suscríbete a La Nueva España o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí L-EMV

Las fuertes lluvias provocan inundaciones en Algemesí (Valencia)

Las fuertes lluvias han descargado con fuerza en Algemesí en cuestión de minutos. La localidad ha registrado hasta 76 litros por metro cuadrado durante esta tarde. Con el fin de evitar problemas entre la ciudadanía, las brigadas municipales y los agentes de la Policía Local han recorrido la localidad durante la última hora para evitar los habituales embalsamientos que se producen en las zonas más sensibles del municipio, especialmente tras la trágica dana del pasado 29 de octubre, ya que la red de alcantarillado no se encuentra todavía totalmente operativa.