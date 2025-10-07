La artista Irene Trapote reivindica el valor de la lana de oveja xalda en un taller organizado en torno al filósofo Byung-Chul Han: "Era el oro blanco y está en peligro de extinción"

VIDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

La artista Irene Trapote dirigió en la fábrica de La Vega un taller de creación colectiva bajo el título. "Hacer lento,manos de lana". La actividad se enmarca en el programa cultural en torno al filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. La propuesta invita a detenerse, contemplar y crear colectivamente, en diálogo con las ideas del pensador. Irene Trapote reivindicó el valor de la lana de oveja xalda en un taller organizado en torno al filósofo Byung-Chul Han: "Era el oro blanco y está en peligro de extinción"