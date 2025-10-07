VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Rompetechos: Mamen Canal, creadora de la plataforma de e-learning "The English of our Business": "Las mujeres tenemos que aprender a arriesgar"

Con su plataforma de aprendizaje del idioma inglés a través de internet, Mamen Canal Domínguez, nacida en la localidad leonesa de Vegacerneja y asentada en Oviedo desde los tres años, es una de las diez seleccionadas por el Observatorio del Emprendimiento de España como ejemplo de mujer emprendedora. Propuesta por Nuria Calvo, technical manager de GEM (Global Entrepreneurship Monitor)-España, el suyo ha sido considerado un "caso de éxito inspirador".