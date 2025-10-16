VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Serena Williams, un maizal y un karaoke: la increíble transformación de La Vega para los Premios Princesa

La fábrica de armas de Oviedo volvió este jueves a abrir sus puertas convertida en la Fábrica de la Fundación Princesa de Asturias y volvió a obrarse ese pequeño milagro cultural que desde 2018 provoca una fascinación colectiva entre el público que sólo aquellos que lo experimentan por primera vez pueden intentar describir. Jesús Moreno, nuevo Delegado de Defensa en el Principado de Asturias, era uno de ellos y confirmaba esa sensación ante la abrumadora puesta en escena de la Fundación por la que, como en el cuento de Cenicienta, las cosas (las grandes y viejas naves de La Vega en este caso) se transforman en maravilla: un maizal, una sala de exposiciones, un teatro, un karaoke de la Barcelona canalla de los noventa… “No se puede describir con palabras, hay que verlo”, admitía el coronel. “Con cariño, con imaginación, con un trabajo digno, le han devuelto la vida a este espacio para compartirlo con toda la ciudadanía”.