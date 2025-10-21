Lucía Feijoo Viera

Una paciente con párkinson toca el clarinete durante una operación cerebral para guiar a los cirujanos

Una paciente con párkinson ha tocado el clarinete durante una operación cerebral para guiar a los cirujanos en el King's College Hospital de Londres. Denise Bacon se ha sometido a una operación de cuatro horas para mejorar su movilidad, debido a que sufría lentitud de movimientos y rigidez muscular que mermaban sus habilidades para caminar, nadar o bailar. Gracias a su interpretación musical, esta mujer, de 65 años, facilitó el trabajo a los especialistas.