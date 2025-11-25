VIDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

La violencia machista vista por dos generaciones: "Oías frases diciendo de qué clase era ese hombre que no le da cuatro palos a su mujer y la ponía en su sitio"

57 años separan a María del Rosario Bobes (tiene 73) de Nahia Fidalgo (16). Dos generaciones que han vivido la violencia machista de diferente forma. La más mayor escuchó por primera vez la palabra feminismo cuando ya había cumplido los veinte años; la más joven casi nació escuchando esa palabra. «Mi familia siempre me la enseñó». Pertenecer a décadas distintas también influyó en que fuesen conscientes de la existencia violencia en el hogar. La más mayor, que fue profesora de corte y cofección, pronto se dio cuenta de que había expresiones que le ponían los pelos de punta. «Oías frases diciendo qué clase era ese hombre que no le da cuatro palos a su mujer y la ponía en su sitio». También vio a padres echar a sus hijas de su casa porque se habían quedado embarazadas y su pareja se desentendió del niño. Mientras tanto, la estudiante del grado medio de Deportes fue consciente de las agresiones en la escuela cuando se lo enseñaron sus profesores y en el instituto vivió la realidad que hay en muchos hogares en España. «Conocí a una chica que tenía una situación familiar rara. Al tiempo, me enteré de que su madre sufría violencia de género». Más información