Lucía Feijoo Viera

Un autónomo se hace viral al estallar en una manifestación de Bilbao: "¡Estamos hartos, basta ya!"

Un autónomo y padre de tres hijos se ha vuelto viral durante la manifestación de trabajadores por cuenta propia celebrada en Bilbao, donde lanzó un duro alegato contra las condiciones laborales del colectivo. Denunció que de los 4.000 euros facturados apenas le quedan “mil y pico” tras impuestos y cuotas, y que no ha podido permitirse bajas ni descanso, pese a “sudar sangre, dolor y lágrimas” para mantener a su familia. Sus palabras, pronunciadas ante el ayuntamiento bilbaíno y muy aplaudidas por los asistentes, culminaron con un mensaje que resumió el sentir de muchos manifestantes: “Estamos hartos, basta ya”.